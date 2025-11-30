El presidente José Jerí encabezó una reunión con autoridades de la región Tumbes, congresistas y funcionarios del Poder Ejecutivo para evaluar los avances del Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes (PEBPT), que busca beneficiar a las poblaciones de Perú y Ecuador.

En el encuentro, se destacó la urgencia de superar trabas burocráticas, mejorar el tratamiento del agua para con sumo humano y realizar trabajos preventivos frente a posibles lluvias que afecten los ríos Puyango y Tumbes.

Las demandas principales de la sociedad civil se enfocan en obras de agua y saneamiento, así como en la protección de áreas agrícolas para fortalecer la economía local. El PEBPT tiene como objetivo formular estudios y ejecutar obras en zonas estratégicas de Tumbes para incorporar más hectáreas de cultivo, elevando el nivel de vida de sectores clave de la población.

Además, José Jerí inspeccionó el Hospital Regional “José Alfredo Mendoza Olavarría” para evaluar sus necesidades en infraestructura y recursos; y visitó el Fuerte Chamochumbi para supervisar las herramientas disponibles para el Batallón de Ingeniería de Combate N° 1, que realiza trabajos preventivos contra posibles inundaciones en la zona.