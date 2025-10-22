Un sismo de magnitud 6.0 se registró la noche de este martes en la región Tumbes, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través de sus redes sociales.

El movimiento telúrico, con una profundidad de 70 kilómetros, se percibió con gran intensidad en distintos distritos tumbesinos y generó preocupación entre la población.

De acuerdo con los reportes iniciales, numerosos vecinos salieron de sus viviendas tras sentir el fuerte temblor, en busca de zonas seguras.

Sin embargo, las autoridades locales y los organismos de respuesta señalaron que hasta el momento no se han registrado daños materiales ni víctimas personales.

Por su parte, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú precisó que este evento “no genera una alerta de tsunami”, descartando riesgos en el litoral norte del país. La entidad mantiene el monitoreo constante de las condiciones marítimas ante posibles réplicas.

El IGP recordó que el Perú se encuentra ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas más sísmicas del planeta, por lo que exhortó a la ciudadanía a conservar la calma y estar siempre preparada ante este tipo de emergencias.

Además, instó a la población a conservar la tranquilidad frente a los movimientos sísmicos, a contar con una mochila de emergencia preparada y a participar activamente en los simulacros promovidos por las autoridades.

Las instituciones especializadas continúan recopilando información sobre el impacto del sismo en la región fronteriza.