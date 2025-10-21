Tras el fallo del Tribunal Constitucional que dejó sin efecto todos los actos previos en la investigación contra Keiko Fujimori por presunto lavado de activos en el caso ‘Cócteles’, la lideresa de Fuerza Popular ofreció una conferencia en la que anunció que su partido evaluará presentar una denuncia contra los fiscales responsables de dichas investigaciones.

“Sobre si es que yo voy a denunciar, yo no. He tomado esta decisión personalmente. El partido lo va a evaluar y los más de 40 acusados que hemos pasado este calvario están en todo el derecho de hacerlo”, manifestó cuando le consultaron sobre el tema.

Cabe recordar que, el fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato, acusó a la lideresa de Fuerza Popular por los presuntos delitos de lavado de activos, organización criminal, obstrucción a la justicia, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo.

“El TC ha reconocido que durante más de diez años se cruzaron líneas que nunca debieron cruzarse. Y no hablo de Keiko Fujimori sino del Estado de derecho. No han sido años fáciles, hubo prisiones preventivas injustas, filtraciones con el objetivo de hacer un circo mediático, allanamientos sin un rumbo legal, acusaciones que parecían un eterno castigo, pero aquí estamos sin rencor y con la frente en alto”, expresó Fujimori.

Cabe precisar que el fundamento 96 de la resolución del TC establece que no se está declarando la inocencia ni la culpabilidad de la beneficiaria, sino que se constata la imposibilidad de continuar con una imputación sin sustento jurídico y contraria a lo dispuesto en la Constitución.

“Porque creemos en el debido proceso y no en el linchamiento político, creemos en el Perú y no en el odio. Estas palabras no buscan un desagravio para mí. Yo soy política y sé a lo que me enfrento y los riesgos que corro. Mi padre es un ejemplo de ello, murió en injusta presión y yo tuve lo propio”, declaró Keiko Fujimori.