El Poder Ejecutivo dispuso la creación de un grupo de trabajo multisectorial, de naturaleza temporal, encargado de elaborar una propuesta normativa que autorice el “apoyo económico excepcional” para los deudos de personas fallecidas y personas heridas de gravedad durante las protestas del 15 de octubre de 2025.

La iniciativa fue oficializada mediante Resolución Ministerial Nº 0370-2025-JUS publicada en el Boletín Normas Legales en el Diario Oficial El Peruano.

El grupo de trabajo está conformado por un representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que la preside; un representante del Ministerio de Salud y un delegado del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Se precisa que la comisión, mediante su Secretaría Técnica, podrá convocar a otras entidades, las que participan en calidad de invitadas a solicitud de la Secretaría Técnica.

INSTALACIÓN. El grupo de trabajo se instala por convocatoria de su secretaría técnica, en un plazo no mayor de dos (2) días hábiles posteriores a la publicación de la citada norma y tiene un plazo de vigencia de diez días hábiles posteriores a su instalación. La vigencia es prorrogable por una sola vez y por el mismo término.

El funcionamiento del grupo será ad honorem, sin generar gastos adicionales al erario público, y su financiamiento se realizará con cargo al presupuesto institucional del Minjusdh, sin demandar recursos del Tesoro Público.

SUCESOS. El Ministerio de Justicia informó que la creación de este equipo de trabajo responde a los hechos registrados durante la marcha nacional del 15 de octubre.

En tales acciones falleció una persona y decenas de policías y civiles resultaron heridas. El caso de la víctima mortal, Eduardo Ruiz Sanz, dos policías se encuentra bajo investigación fiscal por presunto homicidio.