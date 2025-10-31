El asesor del Gobierno Regional de Tumbes, Nick Rojas Prescott, fue detenido durante un operativo encabezado por unidades especializadas de la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción.

La acción incluyó el ingreso a distintos inmuebles vinculados a la investigación, entre ellos la sede de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, donde se sospecha que se habrían favorecido contratos públicos.

Las diligencias se desarrollaron en coordinación con el Juzgado de Investigación Preparatoria especializado, en el marco de una pesquisa por organización criminal y colusión agravada.

Durante el operativo también fueron intervenidas otras personas relacionadas con el caso, así como propiedades de funcionarios que habrían tenido participación en el direccionamiento de obras.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la presunta red habría funcionado mediante la creación de empresas de fachada utilizadas para obtener adjudicaciones desde la entidad regional.

Rojas Prescott fue capturado en su domicilio en una intervención realizada con presencia del Ministerio Público.