El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) el censo Poblacional y de Vivienda de manera extemporánea en el distrito de Acarí, provincia de Caravelí, en Arequipa, debido a los recientes conflictos de límites surgidos entre Acarí y el distrito de Bella Unión.

Silvia Pacheco, responsable del INEI en Arequipa, informó que un equipo de 63 trabajadores, incluidos censadores y supervisores, inició la recolección de datos el 12 de diciembre y continuará hasta el 20 de diciembre. Hasta ahora, el avance del censo alcanza el 80% de las viviendas en la zona.

Los censadores también realizaron su labor en los anexos en conflicto: Machayniyoc, Malco, Huarato y Otapara. El trabajo fue posible con la autorización del alcalde distrital, quien permitió el ingreso del personal del INEI y la aplicación del censo. Sin embargo, algunos pobladores se opusieron inicialmente a la presencia de los censadores, realizando incluso marchas en defensa de su situación, ya que se consideran parte del distrito de Bella Unión y no de Acarí.

Pacheco aclaró que el INEI no tiene la facultad para resolver problemas por límites territoriales, ya que el trabajo censal se fundamenta en la cartografía proporcionada por el Estado, la cual establece que estos anexos son parte de Acarí.

Es importante destacar que el censo nacional en otras regiones del país concluyó a finales de noviembre, y los primeros resultados, que incluirán cifras sobre la población, el número de viviendas y la edad de los habitantes, se esperan para la quincena de abril.