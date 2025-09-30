El conflicto de límites desde el 2007 entre los distritos de Bella Unión y Acarí, en la provincia de Caravelí, tendría como trasfondo el canon minero y el control de zonas estratégicas para la explotación de recursos.

Al respecto, el alcalde de Bella Unión, Richard Vega Taipe, explicó que desde el 2023 se ha tratado de defender de manera constante la posición de la jurisdicción en las mesas de diálogo impulsadas por el Gobierno Regional de Arequipa, mientras que el alcalde de Acarí habría tenido escasa participación.

“Resulta extraño que recién ahora, cuando todo está avanzado, aparezca el alcalde de Acarí a reclamar”, señaló Vega Taipe.

SITUACIÓN

Vega detalló que Bella Unión propuso devolver anexos como Vijoto, Santa Teresita, Muncher, Santa Rosa, Acarí Nuevo, Chocavento, Molino hasta La Joya. No obstante, la contrapropuesta de Acarí busca dejar a Bella Unión con solo un 20% de su territorio e incluir zonas de alto intereses económico como Cobre Pampa, Pampa de Pongo y la mitad de la playa Peñuelas.

El burgomaestre afirmó que no se trataría de un tema cultural ni poblacional, sino que la disputa sería por los recursos mineros. Sostuvo que de acuerdo a ley, la creación de Bella Unión data de 1955 y está inscrita en la PCM, por lo que esta entidad y el Congreso tiene la decisión definitiva.