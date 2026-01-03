Un reciente informe de la Unidad Ejecutora N° 404 del Hospital San Juan de Dios de Pisco, a través de la Oficina de Salud Ambiental, determinó que varias playas de Pisco y San Andrés no cumplen con los estándares de salubridad, según los criterios establecidos por la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

Playas sucias

Las playas que figuran como no saludables son San Andrés, La Cruz, Malecón Miranda en Pisco y Leticia. Según el informe, estas zonas presentan deficiencias recurrentes en limpieza, acumulación de residuos sólidos y carencia de servicios higiénicos, incluso cuando en algunos casos el agua de mar cumple temporalmente con los parámetros microbiológicos.

En contraste, las playas ubicadas en el interior de la Reserva Nacional de Paracas (RNP) —como El Chaco, La Mina, Lagunilla, Yumaque y Santo Domingo— fueron calificadas como saludables. La autoridad sanitaria atribuye esta diferencia a un mejor control ambiental y manejo del espacio en estas áreas protegidas.

El informe recuerda que la calificación sanitaria considera tres factores clave: calidad microbiológica del agua, limpieza de la playa y disponibilidad de servicios higiénicos. Con el inicio oficial de la temporada de verano, los reportes se publicarán de manera semanal, por lo que se recomienda a la población informarse antes de acudir a estos espacios.

