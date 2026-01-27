La reciente evaluación de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), que calificó a seis playas como no saludables en la provincia de Pisco, revela una problemática que no es nueva, pero que continúa sin respuestas estructurales. Frente a esta alerta, solo dos playas - la playa La Mina, en la Reserva Nacional de Paracas, y la playa El Malecón Miranda, en el cercado de la ciudad - han sido recuperados.

Deterioro del litoral

Los informes oficiales evidencian que playas emblemáticas y de alta afluencia turística como El Chaco, La Cruz, San Andrés y Leticia siguen presentando graves deficiencias en limpieza, manejo de residuos sólidos y condiciones sanitarias básicas. Esta realidad no solo expone a la población y a los visitantes a riesgos para la salud, sino que también afecta de manera directa la imagen turística de la provincia.

Particularmente revelador es el caso de la playa El Malecón Miranda, que durante mucho tiempo figuró en la “lista negra” de DIGESA sin que se adoptaran medidas efectivas. Su reciente recuperación responde a la presión constante de los vecinos, quienes, a través de denuncias y reclamos, obligaron a las autoridades a cumplir con tareas elementales de limpieza y mantenimiento.

Si bien playas como La Mina, Santo Domingo, Yumaque y Lagunillas —estas últimas dentro de la Reserva Nacional de Paracas— figuran como saludables, el contraste con el resto del litoral pisqueño resulta evidente. La conservación de estas playas parece responder más a su condición de área protegida que a una política integral de gestión costera que abarque a toda la provincia.

