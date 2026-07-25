Cuatro instituciones educativas de la zona alta de Chincha, podrían quedar sin la instalación de los servicios básicos. Los locales escolares N°22851, N°701, N°710 así como Alfa y Omega no están recibiendo atención para contar con estos beneficios pese al pedido realizado por los directores a la empresa constructora a cargo de la obra de creación del sistema de agua potable y alcantarillado.

Colegios perjudicados

En el sector, la región ejecuta el proyecto para dotar de agua y también de redes de desagüe para miles de familias de la zona alta de Chincha y de Pueblo Nuevo. Los trabajos están cerca de la recta final y aunque las viviendas van a contar con estos servicios, no será lo mismo con las escuelas de los niveles de inicial y primaria, que están ubicados en asentamientos humanos como Señor de los Milagros y 15 de Agosto.

Félix Astorayme, director de la escuela N°22851, indica que tras el inicio de la obra entregó toda la documentación necesaria a la constructora y hubo el compromiso de instalar las cajas de agua y desagüe. “En un primer momento nos dijeron que esperemos, que iban primero a instalar a todas las casas y después iban a venir por las instituciones”. Sin embargo, esto hasta ahora no ocurre y en el colegio solo quedaron las marcaciones.

Y no es la única institución que espera contar con estas instalaciones. La directora del plantel N°710, Lizbeth Veliz Deza, señala que tampoco están beneficiadas con la obra. Agrega que, en compañía de sus colegas de las otras escuelas de la zona alta, acudió a la constructora para solicitar que por escrito informen del por qué no estaban siendo consideradas con la instalación de los servicios básico y asegura que no recibieron una respuesta en documento.

La versión que le han dado a los directivos es que en el momento del empadronamiento no fueron consideradas las instituciones educativas pese a los años que tienen de funcionamiento, apoyando en la educación de niños y niñas. Astorayme y Veliz invocan a las autoridades que pueda dar solución a esta problemática para que todos los colegios de la zona alta tengan acceso al agua potable y alcantarillado de la obra que ejecuta la región.

EL DATO: Los colegios de los AA.HH. Señor de los Milagros y 15 de Agosto no cuentan con el servicio de agua potable y tampoco alcantarillado. La solución para cerrar esta brecha es tener acceso a la obra de inversión regional.

-2 niveles de educación se enseñan en los colegios de la zona alta para cientos de alumnos.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO