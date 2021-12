Chincha: Comunero denuncia elección de la directiva comunal de Chavín

Amador Ayllón Palomino, comunero de la Comunidad Campesina de Chavín, recurrió ante el Juzgado Civil de Chincha para impugnar la elección de la directiva comunal para el periodo 2021-2022. Según el solicitante existieron irregularidades en este proceso. Al respecto el Poder Judicial ordenó que los demandados (Jorge Palomino, Raúl Vilcamiza, William Chuquispuma, Eusebio Chuquispuma y Silvino Manrique) “acaten la prohibición de innovar”.

Ayllón precisó que en las elecciones en las que resulta ganador Raúl Vilcamiza no se respetó el Reglamento de la Ley General de Comunidades Campesinas. Cita que el Comité Electoral se eligió el 23 de diciembre de 2020 y no antes del 15 de octubre de ese año. Además, que las votaciones fueron el 20 de marzo de 2021 y no entre el 15 de noviembre y 15 de diciembre, como indica la norma.

Agrega que se permitió la participación de personas que no cumplían con la condición de comuneros calificados. Por estas y otros fundamentos solicitó la nulidad del proceso y presentó denuncia contra quienes resulten involucrados por la presunta comisión de las irregularidades. Amador Ayllón señala que la directiva electa no tiene vigencia de poder y que por tanto no debería de administrar los miles de soles que recibe del aporte social.

El comunero señala que pese a los ingentes recursos de la Comunidad Campesina no hay mejoras significativas en beneficio del pueblo de Chavín y que la asistencia social no se distribuye con prioridad.