Detectan deficiencias sanitarias en panadería y pollería de Chincha

Insectos, objetos insalubres y en mal estado, entre otros elementos se encontró en un operativo inopinado que realizó el área de Saneamiento, Salud y Gestión Ambiental de la Municipalidad Provincial de Chincha a las panaderías y pollerías, ubicados en el cercado de la ciudad. Los propietarios de estos negocios deberán de levantar las observaciones para evitar la clausura definitiva.

El equipo municipal inició la diligencia al promediar las 11 de la noche del miércoles. En el primer negocio, donde se elabora panes de toda variedad no se les permitió el ingreso. La persona que se encontraba en el lugar dijo que estaba encerrado y que no tenía las llaves para poder abrir las cerraduras. Se presume que este hombre frustro la intervención porque no cumplía con las condiciones sanitarias.

Panadería insalubre

En otra panadería se evidenció que el trabajador no contaba con indumentaria adecuada. Además, se halló varios objetos destinados para la preparación de los panes, que estaban en mal estado, los sacos de azúcar en el suelo, y moscas en el interior de uno de estos. “Las condiciones son muy insalubres para la producción de todo tipo de pan”, señaló uno de los inspectores del concejo provincial.

Y en relación con la pollería se encontró que había prendas y objetos no relacionados al negocio. Asimismo, se verificó que la licuadora usada para la preparación de mayonesa, ají y demás estaba en condición insalubre. En este operativo que contó con la participación de funcionarios del área de Defensa Civil se observó también deficiencias en el sistema eléctrico y la carencia de un extintor de incendios.

Los municipales, durante estas intervenciones, elaboraron un acta con todas las observaciones que deberán de ser subsanadas por los propietarios de estos establecimientos privados. Según una fuente del gobierno provincial estos operativos se van a mantener en estos negocios que se dedican a la elaboración y venta de alimentos de todo tipo a fin de verificar que cumplan con las condiciones de salubridad.