Los comuneros del anexo San Luis de Huañupiza, en el distrito de San Juan de Yanac, denuncian que cerraron el año 2025 sin elegir a la nueva junta directiva de su comunidad campesina.

Advertencia de comuneros

Según los pobladores ya se había conformado el comité electoral y en pleno proceso de empadronamiento la mayoría de sus integrantes renuncian. Este año se eligió a un nuevo comité para que realice las elecciones comunales. Sin embargo, los comuneros advierten que la designación fue realizada por una directiva que no tiene vigencia de mandato y por ello no están de acuerdo con el proceso que esta programado para realizarse este 22 de marzo.

Además, refieren que están confundiendo a la población para que vayan a la votación, amenazándolos con sanción económica, y que se tendría la intención de beneficiar a una empresa con el yacimiento minero.

VIDEO RECOMENDADO