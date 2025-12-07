Los oficiales y suboficiales de la División Policial de Chincha conmemoraron los 37 aniversario institucional de la Policía Nacional del Perú. La ceremonia presidida por el coronel Daniel Elías Soto inició con la tradicional misa tedeum en la parroquia Santo Domingo de Guzmán.

¡Honor y Gloria!

El personal policial también rindió honores a los símbolos patrios y con la participación de los alumnos de los colegios José Pardo y Barreda, Andrés Avelino Cáceres, José Yataco Pachas, Simón Bolívar y otros de diferentes localidades se realizó el concurso de desfile.

Como parte de la ceremonia Elías Soto reconoció el trabajo de los efectivos de todas las comisarías y unidades especializadas que están comprometidos con el trabajo por la seguridad ciudadana. Según el alto mando en los dos años que está a cargo de la División se han desarticulado 200 bandas criminales involucradas en delitos de robo agravado, extorsión, marcaje, venta de drogas y otros.

El oficial señaló que con las evidencias incautadas se ha logrado a través de la Fiscalía y Poder Judicial que los integrantes de las bandas sean enviados a la cárcel. “El mensaje contra la delincuencia es claro: no hay crimen que quede impune y aquel que viene a robar va terminar preso o puede ser abatido en un enfrentamiento contra nosotros”, manifestó el coronel, que este año concluye sus funciones en Chincha.

