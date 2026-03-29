El distrito de Chavín (Ica) y Chocos (Yauyos-Lima) cuenta con una nueva vía de interconexión para fortalecer el lazo comercial entre estas localidades. La ruta que alcanza un pico de 4 mil msnm fue puesta en funcionamiento por las autoridades locales, con la exposición de sus costumbres y gastronomía a base de productos naturales que caracteriza a la población altoandina.

Inauguración de la vía

Los trabajos fueron realizados por la Municipalidad Distrital de Chavín en coordinación con el municipio vecino en un período de duración de menos de dos meses. En la parte más alta se colocaron los hitos de demarcación, y tras su inauguración comenzó el desplazamiento de los vehículos que ingresan a la jurisdicción chavinera con mercadería procedente de la región Lima.

“Esta nueva vía acorta la distancia entre nuestros pueblos y fortalece la actividad comercial que tenemos con Chocos. Tanto nuestros productos, como los productos de ellos van a llegar con mayor facilidad. Esto es algo que moverá nuestra economía local”, precisó el alcalde de Chavín, Raúl Vilcamiza Guerra.

Por su parte, el edil de Chocos, Luis Quispe, refirió que la unión de ambos distritos era un deseo de generaciones pasadas que se hace realidad y va quedar no solo para la población de su distrito, sino también para otras localidades de Yauyos.

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