del hospital San José de Chincha intervinieron en la Urbanización Popular de Interés Social - UPIS San Agustín, con actividades de control larvario. El personal recorrió vivienda por vivienda para verificar que los recipientes con agua estén tapados y colocar larvicida para cortar el ciclo biológico del insecto causante

Casa por casa

Como parte de la lucha contra el vector del mortal virus los brigadistas ingresaron al poblado, solicitando a las familias el ingreso a sus casas, a fin de verificar presencia de larvas en los depósitos que mantienen agua estancada. El personal aplico el producto destinado a evitar que el mosquito alcance su etapa adulta. De esta manera, además imposibilita su reproducción en la temporada de calor.

La jornada se réplica en el distrito de Grocio Prado, y al igual que en San Agustín se encuentran a decenas de hogares que hacen uso de envases diversos para contener agua. El personal de Salud Ambiental invocó a los propietarios que los recipientes, potenciales criaderos del insecto, estén tapados para limitar su ingreso. Asimismo, exhortaron a las familias que permitan el ingreso de los brigadistas asignados a control larvario para seguir con la lucha contra el vector.

