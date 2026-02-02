La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles y el alcalde provincial César Carranza Falla coordinan acciones para priorizar e impulsar las inversiones en Chincha. Como parte de la agenda fue abordado la situación del relleno sanitario, también el equipamiento que requiere la ciudad para la limpieza pública.

Trabajo articulado

Con respecto al área donde se realiza la disposición final de los residuos sólidos de Chincha y distritos el objetivo es conseguir su sostenibilidad para que las próximas autoridades no abandonen la operación y mantenimiento, como ocurrió en el pasado. Asimismo, se busca asegurar el equipamiento de recolectores, cargadores frontales, y demás.

La ministra Miralles destacó los proyectos de inversión pública que realiza el Ejecutivo en Chincha, como la obra de prevención de inundaciones en el río, a cargo del ministerio de Desarrollo Agrario y Riego con una inversión de más de S/114 millones, que cuenta con un 83% de avance físico y un 98% de avance financiero.

Además, señaló que en la actualidad se trabaja en el expediente técnico para desarrollar la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR Chincha. Los trabajos implicarán una inversión de 258 millones de dólares y tiene previsto desarrollarse bajo el mecanismo de Asociación Público Privado. Para este año se prevé la convocatoria y adjudicación del proyecto.

