El segundo martes del mes de marzo volverán a sesionar las autoridades locales que integran el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana – Coprosec Chincha. La agenda programada para esa fecha será la evaluación del plan para recuperar los espacios públicos de la ciudad que se encuentran ocupados por el comercio ambulatorio y paraderos que dificultan la transitabilidad vehicular y peatonal.

Ordenanza

Como se recuerda, las calles adyacentes al Mercado de Abastos (Chachapoyas, Italia, Santos Nagaro, Caquetá, Sucre y otras) están declaradas, mediante ordenanza municipal, como zonas rígidas y en consecuencia se prohíbe la venta ambulatoria. También se restringe el uso de todas estas arterias como paraderos. Para dar cumplimiento a esta disposición se presentará al Comité el plan para liberar las vías ocupadas.

Las acciones que se van a ejecutar están siendo desarrolladas por la Policía Nacional y la Municipalidad Provincial de Chincha. La planificación será entregada a los representantes de las instituciones que participan en el Coprosec, entre estas la Subprefectura Provincial, Poder Judicial, Ministerio Público, Unidad de Gestión Educativa, sector salud, y otras para su evaluación y debate en la reunión de marzo.

Ese mismo día los integrantes que asistan tomarán la decisión de votar a favor o en contra del plan de recuperación de espacios públicos. Se requiere un resultado de la mitad más uno del quorum para la aprobación del planteamiento. El alcalde provincial César Carranza Falla manifestó que se busca “hacer preservar las normas y la ley”.

Agregó que todas las actividades no permitidas que realicen ocupación de la vía pública en toda la zona que se conoce como comercio de mercado, tendrán que ser “ordenados, en su mayoría retirados”. Respecto al sector transporte que también ocupa las zonas rígidas aseveró que “legalmente no tenemos ningún paradero autorizado en la ciudad. Tenemos rutas de transporte autorizadas, lo que no hay son paraderos. Eso no hay, no hay ninguna autorización de uso de las calles como terminal en una vía pública”, acotó Carranza.

