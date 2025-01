La solicitud de vacancia presentada contra el alcalde William Sánchez Cahuana sigue sin ser debatida en el pleno. Ayer cuatro de los nueve regidores optaron por retirarse de la sesión extraordinaria a la que fueron convocados debido a que no estaban de acuerdo en abordar la acumulación de expediente. Ellos, consideran que debe darse cumplimiento a lo dispuesto por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y desarrollar el tema de la vacancia.

Sesión de concejo

Ayer, a las 8 de la mañana los nueve concejales de la comuna de Pueblo Nuevo, se reunieron en el salón de actos para la sesión presidida por el burgomaestre. A los pocos minutos el regidor Jeanpier Aburto Saravia presentó su oposición a la rectificación de la agenda. La misma observación fue sustentada por el concejal Ángel Vega Valentín, y también por Lizett Torres Baca y José Valenzuela Álvaro.

A pesar de los cuestionamientos emitidos por los cuatro regidores la sesión no abordaba el tema de fondo: la solicitud de vacancia. Jeanpier Aburto volvió a hacer uso de la palabra acusando de actos dilatorios y lamentó que “algunos regidores con experiencia se estén prestando para estas cosas, para ‘alcahuetería’”. Agregó dirigiéndose al alcalde William Sánchez “me pasó a retirar, haga su sesión sola”.

Su colega Vega Valentín, también se fue de la sesión argumentando que “no iba a ser parte de actos irregulares, que pretenden confundir, dilatar y hacer quedar mal al pleno del concejo”. El regidor consideró que debe cumplirse con lo resuelto por el JNE en el Auto N°2, que data desde febrero del año pasado, en el que se traslada al pleno la solicitud de vacancia y se solicita convocar a la sesión extraordinaria en un plazo máximo de cinco días hábiles. También citó el Auto N°1, emitido en agosto de 2024, que proviene de la queja por defecto de tramitación, en el que el JNE requiere se convoque a sesión en plazo de tres días hábiles.

La regidora Lizett Torres recordó que los plazos están vencidos “desde hace mucho tiempo” y solicitó que se instale la sesión con la agenda citada inicialmente; la solicitud de vacancia contra el alcalde. Por su parte, José Valenzuela dijo que no es ético el cambio de agenda. Él dijo que no estaba de acuerdo con tratar la acumulación de expedientes, “Nos citan para ver el tema de la vacancia, y días antes rectifican, que es eso, eso no es ético señor alcalde”, acotó. Ambos también se retiraron de la sesión dejando a Sánchez con cinco concejales.

