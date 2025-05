Este jueves 15 de mayo se registra intensa congestión vehicular en las avenidas Faucett y Morales Duárez, y otras vías, precisamente en el inicio de la marcha blanca del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Varios conductores y pasajeros expresaron su molestia por caos en el tránsito, pues se encuentran más de una hora sin poder avanzar por lo menos una cuadra.

El punto que genera la congestión vehicular es el cruce de las avenidas Elmer Faucett y Morales Duárez en el Callao, según reportó Canal N.

“Estamos atrapados a merced de los delincuentes, esto es improvisación del Gobierno”, dijo un pasajero que viajaba en un taxi que estaba estacionado 40 minutos en la vía a pesar que el semáforo había cambiado varias veces.

“Esto es un desorden completo. Esta vía ni siquiera tiene un nuevo pavimento, solo han pintado las vía y los sardineles. Lo que están tratando es, maquillar la zona para los turistas, pero la zona es desordenada y ahora está mucho más caótica. Se debió pensar en mejorar la infraestructura de la zona y tener vías alternas, pero no, todo lo hacen con pueda”, indicó moleta otras pasajera.

“Han tapado el río para que no se vea lo feo, en vez de hacer obras en el lugar. Esto me parece una pérdida de dinero y poca visión, no pensar a futuro y en el riesgo que representa para conductores, viajeros y familiares que vamos a recoger a nuestros parientes. Esto va ser peor, los delincuentes aprovecharán la congestión para asaltar”, opinó un conductor al señalar que se requiere una vía principal alterna y vía expresa.

Marcha blanca

Como se sabe, este 15 de mayo inicia oficialmente la marcha blanca en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, una fase de pruebas operativas enfocada en solo vuelos comerciales.

Dicha etapa es clave para garantizar el funcionamiento completo de sistemas y procesos antes de la inauguración oficial el próximo 1 de junio.

Los dos primeros vuelos de este periodo se realizarán con destino y retorno a Buenos Aires entre las 8 p.m. y las 10:40 p.m.

