Chincha: Cuestionan liberación de chófer de tráiler que embistió y mató a ciclista.

Los vecinos del pasaje Sucre, en el centro poblado Mina de Oro de Sunampe y los deudos de Ronald Rojas Romero salieron a la calle a protestar. Exigen que se haga justicia y se sancione al conductor del tráiler de carga que lo atropelló, causó la muerte e intento darse a la fuga. Acusan que pese a los agravantes se ordenó la liberación de esta persona.

Como se recuerda la noche del 30 de diciembre en la intersección de la carretera panamericana sur con la Av. Idelfonso un tráiler embistió a un ciclista. Una cámara de seguridad captó el preciso momento en que ocurrió este accidente. Registró además que el vehículo retrocede y luego sigue su marcha, como si nada había ocurrido.

Los deudos señalan que varios metros más adelante los mototaxistas, que apreciaron el siniestro, interceptan el tráiler y avisan a la policía para evitar que siga huyendo. El chófer de este vehículo de placa de rodaje AHK – 828 Marco Antonio Mayo Mora quedó detenido. Pero, horas después de realizarse el sepelio de Ronald Rojas es puesto en libertad por orden fiscal.

Los familiares no están de acuerdo con esta decisión. Ellos, indican que el conductor no brindó ayuda al ciclista y que por el contrario trato de escapar. Consideran que la fiscalía no actuó bien en este caso. Exigen justicia por la muerte de este joven padre de familia que deja en la orfandad a dos menores de edad, quienes junto a su madre sufren por la pérdida irreparable.