Chincha: Denuncian al alcalde William Sánchez por “uso indebido” de camioneta.

El alcalde de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, William Sánchez Cahuana, ha sumado una nueva denuncia en su contra. A la autoridad se le atribuye la presunta comisión del delito de peculado de uso por el “uso indebido” de la camioneta de placa de rodaje W6K-779, que está bajo la administración de la entidad desde enero del 2021, cuando es cedida por el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).

La persona que formula la denuncia indica que con fecha 09 de marzo de este año a horas 08:45 de la mañana se cometió el delito. Según relata el alcalde “procede a recoger” a una autoridad de investidura regional “con el propósito de trasladarla hacia un restaurante conocido en la provincia de Chincha”. Se agrega que la intención era “desayunar y realizar conductas alejadas de la administración pública”.

Indica además que “el vehículo, ha sido utilizado para fines privados y no para fines públicos”. En esta denuncia se señala también como responsables del delito de Omisión de Denuncia a los regidores Martha Cárdenas, Alcides de la Cruz, Digna Ocaña Blaz y Edwin Aburto Saravia. De momento, este caso no ha llegado al pleno del concejo y todavía no se conoce el pronunciamiento fiscal.

Este medio conversó con el concejal Alcides de la Cruz, quien dijo no tener conocimiento sobre los hechos ocurridos el 9 de marzo. “En su momento que me citen voy a hacer mi descargo de acuerdo a ley”. El regidor no defiende el acto que se habría cometido e indica que “si hay tema netamente personal él (William Sánchez) tendrá que asumir su propia responsabilidad. Creo que eso es lo más justo”, pronunció.

Otro regidor que se manifestó sobre este denuncia contra el burgomaestre fue Hebert Quiroz, quien refiere que a raíz de los hechos expuestos se va requerir que el acusado presente un informe. Agrega que la camioneta en cuestión no es para “uso propio” del alcalde, sino para fines de la municipalidad. “El vehículo es solo para uso y acciones del municipio. No es de uso propio, eso no”, puntualizó.

