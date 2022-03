Atados de manos. Así se sienten un grupo de directores al no poder utilizar el dinero que envía el Ministerio de Educación (Minedu) para los locales escolares. Los educadores de instituciones educativas chinchanas acusan que las cuentas permanecen congeladas pese a cumplir con todas las exigencias demandadas para hacer uso del presupuesto que debe invertirse en mantenimiento y kits de higiene para evitar contagios del virus.

Obstáculos para financiamiento

Uno de los denunciantes comentó que se entregó la Ficha de Acciones de Mantenimiento (FAM) a la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL Chincha con los múltiples requisitos que solicitaban. El expediente fue revisado por arquitectos y tras superar el filtro quedó en manos de un ingeniero especialista en infraestructura del ente ejecutor. En este proceso los directivos han tenido más de un inconveniente por el trato que acusan reciben del funcionario.

Y cuando ya ven superado todos estos trámites “engorrosos”, se encuentran con un nuevo obstáculo, que solo significa una cosa: las cuentas están congeladas. Uno de los educadores sostiene que desde hace más de una semana tiene su ficha aprobada, y ha tenido que acudir a la UGEL en reiteradas ocasiones para solicitar que interceda ante el Minedu y se agilicen el desbloqueo para invertir el presupuesto.

Pero, hasta el momento no hay visto bueno y lo único que han recibido los directores son exigencias para iniciar el año escolar con plazo 14 de marzo. Situación considerada “contraproducente”, y es que, al no contar con el dinero de mantenimiento no se han realizado las adecuaciones sanitarias para mitigar el contagio de COVID-19. Ante esta situación las fechas de inicio de labor educativa se aplaza una semana más en algunos colegios.

“Seguimos esperando que la Dirección Regional de Educación y la UGEL agilicen las gestiones y se desbloquen las cuentas para realizar los trabajos que tenemos aprobados y programados”, sostuvo uno de los directores afectados por esta situación.