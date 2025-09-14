En el sector denominado Huallao tramo de la carretera Villa de Arma – Aurahuá (Castrovirreyna – Huancavelica) se produjo un accidente de tránsito que dejó como saldo tres personas heridas, que iban a bordo de un auto. Dos de ellos, identificados como Jesús Antonio Goytia Cerazo de 65 años y Karen Mora Quispe de 32 fueron trasladados de urgencia desde la ruta altoandina al hospital San José de Chincha.

Siniestro vial

Los ocupantes del vehículo son docentes que viajaban al Instituto Tecnológico Público de Aurahuá y por causas que se investigan el conductor pierde el control del volante. La unidad no solo se despistó, sino que además sufrió volcadura. Los accidentes inicialmente recibieron atención médica en el establecimiento de salud más cercano, pero debido a sus lesiones se dispuso su referencia inmediata al nosocomio chinchano. Mientras que el chófer fue conducido a la delegación para las diligencias correspondientes.

Según los transportistas que cubren la ruta Chincha – Castrovirreyna la carpeta asfáltica está deteriorada. Desde el tramo de La Culebrilla (Alto Larán) no hay asfalto en algunos sectores de la pista tras los huaicos de la temporada de lluvia. Además de los agujeros que complican el desplazamiento seguro de los viajeros. En ese sentido, exhortan a Provias Nacional se realice el mejoramiento de esta vía de comunicación, que une a la región Ica con Huancavelica.

