La festividad religiosa en honor al Señor Crucificado de Chincha comenzó con la tradicional bajada. Cientos de devotos acudieron ayer al templo Santo Domingo de Guzmán para participar de la actividad, que permite el acercamiento de la población a la sagrada imagen, antes de ser colocada en el anda, que se utiliza para el recorrido procesional del patrono del pueblo chinchano.

Bajada de la sagrada imagen

La población acudió desde temprano para participar de la misa y desde las 7 de la mañana la atención estuvo centrada en el ingreso principal del templo (lado izquierdo), para realizar la bajada. La imagen que representa al cristo en la cruz fue llevada en hombros, acompañada de los feligreses, cerca del altar mayor donde estuvo hasta la tarde del mismo día para el acto de veneración.

Los devotos aprovecharon ese momento y aunque la cola era extensa esperaron para llegar a la sagrada imagen, y poder frotar el rostro con algodón, mientras invocaban protección para un ser querido. Escolares, jóvenes, adultos, así como las personas mayores participaron de la actividad religiosa que se realizó hasta las 6 de la tarde.

Culminada la veneración, inició la entronización del Señor Crucificado de Chincha en su anda procesional. Para este 18 de octubre se tiene previsto iniciar la procesión por diversas calles de la ciudad. Al día siguiente será el ingreso al templo Santo Domingo.

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