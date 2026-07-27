Las familias del distrito de Chincha Baja y también de Tambo de Mora rindieron homenaje al santo patrón Santiago Apóstol. Desde el pasado 2 de julio comenzó la celebración religiosa con la santa misa que ofrecieron los vecinos y las instituciones por esta fiesta patronal.

Fe y devoción

Además, se realizaron concursos de canto con la participación de estudiantes de las escuelas del distrito. Tras el cierre del quinario se realizó la clásica serenata y ayer en su día central la sagrada imagen salió en recorrido procesional por las calles Mora, Luis Herrera y Grau, siendo acompañada por los devotos de ambos distritos hasta su entronización en el altar mayor.

La actividad religiosa reunió a cientos de personas que invocaron oraciones por la protección de sus familias.

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