Lucy Sotelo de Medrano de la Asociación de Pescadores de Camarones del Río San Juan exigió que se respete el acuerdo suscrito en reunión con las empresas que realizan labores de descolmatación en el río San Juan.

Temporada de cosecha

Como se recuerda, los pescadores han cuestionado el ingreso de las maquinarias al afluente por la mortalidad del camarón, que en la actualidad esta en temporada de cosecha y desove.

Los pescadores y la contratista entraron en dialogo el pasado 13 de noviembre señalando el reconocimiento de las seis semanas de pesca y repoblamiento del camarón para la campaña 2027 y 2028.

Sin embargo, no se habría hecho efectivo este acuerdo, “están atentando contra el trabajo de muchos pescadores y los señores se comprometieron a resarcir el daño que están cometiendo a la ecología, a los camarones”, acotó.

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