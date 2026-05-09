A primera hora del viernes en el centro poblado Cruz Blanca, en Chincha Alta, ocurrió un atentado criminal. Sujetos de identidad desconocida prendieron fuego contra dos mototaxis de propiedad de una familia de la calle Siete. Los agraviados y vecinos intentaron rescatar las unidades, pero pese al esfuerzo acabaron destruidas. La policía continúa con las investigaciones para esclarecer este hecho.

Quedaron chatarra

Las personas que viven en el sector, al promediar las 12:30 de la medianoche, despertaron aterrados por la presencia de humo. Al salir de sus viviendas, evidenciaron que se trataba de un incendio. La causa no era algo fortuito, sino que fue acreditada a facinerosos, que aprovecharon la ausencia de testigos para perpetrar el atentado. Al parecer, estos huyeron luego en un vehículo menor.

Los vecinos por temor a que las llamas se propaguen a las viviendas aledañas decidieron actuar junto con los agraviados. Estas personas arrojaron agua y tierra para contener el siniestro. Pese a la primera respuesta, no se logró salvar dos mototaxis, que quedaron calcinadas. En ese intento una persona sufrió corte en el pie. Para complementar la ayuda se solicitó la presencia de los bomberos de Chincha.

Efectivos de la División Policial de Orden Público y Seguridad acudieron a la zona para iniciar con las investigaciones correspondientes por este nuevo hecho criminal. No se descarta que se trate de un caso motivado por extorsionadores, que están en proceso de identificación. La policía viene verificando las cámaras de seguridad para establecer las características de los perpetradores, que habrían actuado por encargo.

Los vecinos de Cruz Blanca están aterrados con el último acontecimiento y requieren patrullaje por el poblado. Y es que no se trata solo de este evento, ellos en abril fueron testigos de un baño de sangre. En esa ocasión, las cámaras de seguridad captaron a los dos sujetos que ingresan al sector y descerrajan múltiples disparos contra Yancarlo Muchaypiña, quien perdió la vida de camino al hospital San José.

EL DATO: La policía investiga si este caso de Cruz Blanca guarda relación con el asesinato ocurrido días atrás en Pedro Moreno. Al cierre de edición todavía no había detención de los involucrados en el atentado.

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