Chincha: Dos mototaxistas son atacados por banda de delincuentes.

De nunca acabar. El hampa sigue teniendo como blanco a los mototaxistas que laboran en la provincia de Chincha. Dos de ellos fueron atacados y despojados de sus unidades de trabajo por sujetos que se mantienen en la clandestinidad y que fingen ser pasajeros para guiar a sus víctimas hacia zonas de poca transitabilidad con el fin de perpetrar estos atracos que se cometen con arma de fuego.

El mototaxista Ángel S.M. es uno de los agraviados. Él, para proteger su principal fuente de ingreso económico decidió instalar el sistema de rastreo satelital y en el momento que es víctima de robo acude a pedir ayuda. Con apoyo de los serenos de Pueblo Nuevo se identifica la ruta seguida por los hampones, quienes al verse descubiertos abandonan el vehículo menor cerca del sector conocido como “los venezolanos”.

Este hombre encontró su trimoto casi con la totalidad de los accesorios. Otro mototaxista no corrió con la misma suerte y tras ser despojado de su herramienta de trabajo de placa de rodaje 6356-HA no ha conseguido dar con la ubicación. Se presume como ocurrió en otros casos que los delincuentes busquen obtener dinero a cambio de la devolución del vehículo. Este modus operandi del hampa no tiene cuando acabar.

