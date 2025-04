Personal del área de Salud Ambiental del Hospital San José de Chincha, recorren diversos distritos de la provincia con la finalidad de recuperar domicilios en los que en el transcurso de la semana no pudieran realizar labores contra la mortal enfermedad del dengue, porque no encontraron a los dueños o porque no se les brinda las facilidades para realizar estas labores.

Control larvario

Desde el hospital se exhortó a la responsabilidad social, ya que depende de las familias la prevención y poder permitir el ingreso de los brigadistas para prevenir el mortal dengue y no se origine un brote.

“Evitemos que cobre víctimas mortales en Chincha, por ello, es urgente que cuando el personal de salud llegue a tu casa a protegerte a ti, a tu familia y a tus vecinos, les brines todas las facilidades para que realice su labor”, indicó el HSJCH.

