La Municipalidad Distrital de El Carmen mantiene en agenda el desarrollo del proyecto de transitabilidad vehicular que beneficiará a las familias de más de 10 centros poblados. Para encaminar este trabajo la alcaldesa, Liz Hurtado Huertas, junto con la consejera por Chincha, Aracelli Valentín Meza, sostuvieron reunión con el gobernador regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado Herrera.

Menos horas de viaje

El proyecto: “mejoramiento del camino vecinal ruta C.P. San Aurelio – C.P. Hoja Redonda y Dv. Los Ángeles – C.P. Los Ángeles” en la actualidad se encuentra con aprobación del expediente técnico mediante resolución de gerencia regional desde abril de este año. Se estima un monto de inversión superior a los 13 millones de soles para realizar la obra que acortará el tiempo de viaje a los moradores de las zonas rurales.

El municipio en setiembre 2024 firmó convenio específico de cooperación interinstitucional con la región. Para encaminar el desarrollo de la obra, los titulares de estas dos entidades volvieron a sostener una mesa de trabajo canalizada por la consejera. La viabilidad para invertir en El Carmen se presenta mediante el mecanismo Obras por Impuestos.

“Confiamos en que pronto se va estar anunciado el inicio de la obra, esperada por cientos de familias carmelitanas. A su vez que nuestro gobernador Jorge Hurtado ratificó su compromiso de atender a la población chinchana, generando mayor desarrollo para los pueblos”, acotó la consejera Aracelli Valentín.

VIDEO RECOMENDADO