Tres integrantes de una banda criminal, la noche del último viernes, perpetraron un asalto y robo a mano armada en una tienda de celulares, ubicada en la calle Italia, a menos de dos cuadras de la comisaría de Chincha Alta. Los facinerosos redujeron al personal de seguridad, y a los trabajadores para apoderarse de los equipos móviles de gama media y alta, que están valorizados en más de 20 mil soles.

Cámara los grabó

La cámara de seguridad de uno de los negocios de la zona registró como a las 10:10 de la noche aparecen, desde la calle Diego de Almagro, dos encapuchados ingresando al área del centro comercial Vega. Estos ya habían reducido al vigilante y lo conducen bajo amenazas hasta el stand 23, que a esa hora continuaba con las puertas abiertas. Un peatón al notar el hecho criminal corre para ponerse a salvo.

Los facinerosos derriban al custodio frente al local y amedrentan a la persona que se encontraba en el interior para que no oponga resistencia. La grabación muestra que enseguida aparece en escena un tercer miembro de la banda, este es robusto, lleva casco de motocicleta, y ayuda con arrastrar uno de los mostradores, en donde se encontraban equipos celulares, audífonos, cargadores y accesorios diversos.

Mientras uno de los compinches mantenía al vigilante en el piso, los demás aprovecharon para robar todas las especies de valor. Los transportistas y peatones que pasaban a esa hora advirtieron lo que sucedía, pero no intervinieron, ya que, los rufianes estaban armados. El propietario del negocio en menos de un minuto, perdió miles de soles en inversión con celulares de reconocidas marcas.

Los dos encapuchados y el tercero con el casco huyeron hacia Diego de Almagro, en donde tenían las movilidades para escapar con dirección desconocida. Los comerciantes de la zona están mortificados con lo ocurrido en una vía céntrica de la ciudad, que está a pocos minutos de la sede policial de Chincha. Este hecho delictivo ocurrió además en pleno día central por el aniversario de la provincia.

EL DATO: Dos vendedoras del mismo centro comercial al escuchar los gritos salieron a prestar ayuda. Sin embargo, al notar que los asaltantes portaban armas de fuego retrocedieron para ponerse a buen recaudo.

LA CIFRA: 2 vehículos habrían utilizado los facinerosos para darse a la fuga tras el atraco.

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