Un joven de 20 años fue intervenido por efectivos de la Comisaría de Pueblo Nuevo, en la provincia de Chincha, tras ser señalado como presunto autor del robo de un teléfono celular a un adulto mayor de 78 años.

Investigan delito

La intervención se realizó en el marco del operativo “Control de Identidad”, luego de una alerta coordinada entre la Policía y el personal de Serenazgo de la jurisdicción. Los agentes se desplazaron hasta el Parque de la Revolución, ubicado en la intersección de la avenida Sucre con el jirón Arica.

El intervenido fue identificado con las iniciales M. S. R. M. (20). Según el reporte policial, habría arrebatado el celular al adulto mayor y, tras ser retenido, ocultó el equipo entre el césped del parque.

Durante la intervención, los agentes lograron recuperar un teléfono celular marca Redmi, que habría sido reconocido como propiedad del agraviado.

Como parte del operativo, la Policía informó que se realizó el control de identidad de 25 personas y la verificación de 15 vehículos en el sector.

Cae hombre con requisitoria vigente

En tanto, otra intervención se realizó durante un operativo de control de identidad en el parque Miguel Grau, en Nuevo Tambo de Mora. El intervenido era requerido por la justicia de Huánuco.

Un hombre de 42 años fue intervenido por personal de la Comisaría de Tambo de Mora durante un operativo de control de identidad desarrollado en el distrito, provincia de Chincha.

La intervención se realizó en el parque Miguel Grau, ubicado en Nuevo Tambo de Mora, como parte del operativo denominado “Control de Identidad - Chincha-2026”, que incluyó acciones de patrullaje preventivo e identificación de personas en puntos considerados de interés policial.

El intervenido fue identificado con las iniciales A. A. G. R. (42). Según la información policial, al verificar sus datos se constató que registraba una requisitoria vigente por el delito de hurto agravado, solicitada por el Juzgado Penal Unipersonal de Aucayacu, provincia de Leoncio Prado, Huánuco.

Tras la intervención, el hombre fue trasladado a la dependencia policial y posteriormente puesto a disposición de la Policía Judicial de Chincha, para continuar con los procedimientos establecidos por ley.

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