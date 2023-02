Chincha: Entregan agua con turbiedad a los vecinos de Grocio Prado.

Tras cuernos, palos. Las familias del distrito de Grocio Prado desde hace unos días no reciben el servicio de agua potable que administra la EPS Semapach, y como si eso no fuese suficiente la distribución que se hace por cisterna presenta turbiedad.

El martes en la noche la citada empresa publicó el rol de distribución de agua para el día siguiente (8 de febrero) mediante tanque cisterna para cuatro sectores de Grocio Prado. El vehículo para esta labor estaba designado como la cisterna 1 que pertenece al municipio grociopradino.

Cerca de las 11 de la mañana esta unidad llega al poblado de Progreso. Las familias esperaban en la vereda con tinas, baldes, cilindros y demás reservorios para almacenaje. En la primera vivienda, el agua que se entregó era turbia y los vecinos hicieron notar esta observación. Ulises Saravia, poblador de la zona, dijo que la única opción que tenían es hervir el agua por varios minutos para evitar alguna enfermedad.

Pero, este no fue el único caso, ya que, en las demás viviendas de este sector el líquido que se supone es para consumo de la población estaba igual: “sucia”, señala Saravia.

Se tiene la casa de la familia Sebastián en donde se entregó la misma calidad de agua, con notable turbidez. “El agua no está limpia, se tiene que hervir bastante y vamos a gastar gas así es que pedimos que nos den agua limpia. El agua esta marrón prácticamente”, acusa una moradora.

Los vecinos, ante el desabastecimiento que padecen desde hace varios días no han tenido otra opción que recibir esta dotación y es que comprar a privados afectaría su economía. No obstante, exigen que se mejore este servicio que emplea Semapach para atender a las familias que no reciben agua.

Este medio consulto con uno de los trabajadores, que participó en el reparto, sobre la fuente de la cual se obtuvo el agua y este dijo que todo venía del reservorio que tiene la EPS en el distrito de Pueblo Nuevo. Precisamente, en una foto publicada por Semapach se aprecia que la cisterna de Grocio Prado llega hacia este lugar en donde otros vehículos tanto municipales como de Semapach con estas características cargan agua para ser entregada a la población.

