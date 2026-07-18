La Universidad Nacional Tecnológica de Chincha (UNATECH) recibió cerca de 10 hectáreas para desarrollar su propio campus. Ayer se realizó la presentación del terreno, ubicado en la parte alta del distrito de Pueblo Nuevo, para uso de la casa superior de estudios, que cuenta con carreras aprobadas para su futuro funcionamiento en la formación profesional de los jóvenes, sin la necesidad de viajar a otras ciudades por una educación pública.

Terreno para universidad

Como se recuerda, en el 2024 tras una larga jornada promovida por el colectivo juvenil para la Creación de la Universidad Nacional Tecnológica de Chincha, se crea -mediante Ley N°32020- dicha institución con sede principal en la provincia. Las carreras profesionales confirmadas son Ingeniería Industrial y Gestión Empresarial, Ingeniería Textil, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería de Gas y Petroquímica y Ciencias Contables.

Para la construcción del campus se aprobó la transferencia de la propiedad de 9.9 hectáreas a favor de la casa superior. Ayer esta extensión de terreno, ubicada por el A. H. Las Rocas, en Pueblo Nuevo, fue entregada por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), sumando un paso más para la futura construcción de la universidad pública para la educación de los estudiantes de la provincia de Chincha.

La ceremonia contó con la presencia del ministro de Educación Jorge Marticorena, quien reconoció el esfuerzo de los jóvenes activistas. “Esta propuesta de Ley, no surge de una iniciativa personal, surge del sueño anhelado de muchos chinchanos que desde hace muchos años venían luchando porque se concrete la creación de una universidad para Chincha y hoy esto se ha hecho realidad”, preciso el titular del Minedu.

Con el terreno habilitado, que de momento cuenta con cercado perimétrico, resta por conseguir el presupuesto para la ejecución del proyecto. De acuerdo con la ley de creación la UNATECH se financia con los recursos propios autogenerados, canon minero, ingresos provenientes de donaciones y legados, y los que se gestionen en el ámbito de los gobiernos locales o con el gobierno regional y el gobierno central o la cooperación internacional.

EL DATO: En la ceremonia de entrega de terreno estuvieron presentes el ministro Marticorena, representantes de la SBN, de la comisión organizadora y los alcaldes Silvia Barrios y William Sánchez.

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