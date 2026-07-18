Cuatro integrantes de la Policía Nacional del Perú fueron ascendidos al grado inmediato superior luego de participar en un operativo realizado en Villa El Salvador, donde un delincuente murió y otro fue detenido tras una persecución a un vehículo reportado como robado. La medida fue otorgada bajo la modalidad de ascenso excepcional por acción distinguida, en reconocimiento a la intervención desarrollada por los agentes durante ese procedimiento.

La distinción fue otorgada al suboficial de segunda Jorge Luis Inga Zuta, quien pasó al grado de suboficial de primera. También fueron promovidos los suboficiales de tercera Mario Alexander Guillén Pariona, Edzon Aldin Paquirachin López y Alexander Iván Gonzalez Condor, quienes ahora ostentan el grado de suboficiales de segunda.

Los efectivos pertenecen a la unidad Halcones Sur 2 del Escuadrón de Emergencia y participaron en la intervención registrada en Villa El Salvador. Durante ese operativo, la Policía persiguió un automóvil robado, logró detener a uno de los presuntos implicados y abatió a otro en medio de la acción.

La ceremonia de ascenso contó con la presencia del ministro del Interior, José Zapata Morante, y del comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola. Ambos participaron en el acto de reconocimiento al personal que intervino en el procedimiento.





Dirincri destaca respaldo institucional

En la actividad también estuvo presente el jefe de la Dirección de Investigación Criminal, general Víctor Revoredo Farfán. El alto mando sostuvo que este tipo de reconocimientos forman parte de una política institucional destinada a respaldar a los efectivos que participan en intervenciones contra la delincuencia.

“Lo que ha hecho hoy día el comando institucional es reconocer a estos mártires de suboficiales que han entregado su vida hace días por capturar a prontuariados criminales que, tal como lo ha indicado nuestro señor comandante general, no hay explicación por lo cual estén en la calle. Sin embargo, ahí está la Policía Nacional del Perú sacándolo de circulación, en irrestricto respeto a los derechos humanos”, informó Revoredo.

Durante su participación, Revoredo también se refirió a las acciones que continuará desarrollando la Policía Nacional frente a organizaciones y personas vinculadas a actividades delictivas. Asimismo, cuestionó que algunos detenidos recuperen su libertad por decisiones adoptadas por otras instancias del sistema de justicia.

“La Policía Nacional del Perú seguirá sacando circulación a estos irrecuperables que por razones que no me corresponden otros operadores de justicia ponen en libertad”, indicó.