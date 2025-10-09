El denominado “Monstruo de Chincha” fue enviado al establecimiento penitenciario para cumplir con la medida de prisión preventiva. Se trata de Anner A. P. M. (34) quien está siendo sindicado como autor de la presunta comisión del delito contra la libertad sexual en agravio de su propia hija. De acuerdo con la información oficial el abuso venía ocurriendo desde que la víctima tenía solo 9 años.

Abuso sexual

La menor de identidad reservada por muchos años vivió una pesadilla en el seno familiar. Cuando al fin toma la valentía de revelar los deplorables episodios de ultraje que sufrió, es acompañada para denunciar a su atacante. La acusación fue presentada en la delegación policial, y señala como responsable de violación sexual a su padre, quien debía de protegerla.

Los agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri - Chincha) recibieron el caso y comenzaron con el trabajo para hallar al denunciado. Anner fue ubicado, detenido y puesto a disposición del representante del Ministerio Público. El fiscal a cargo realizó las diligencias respectivas con la víctima y el sindicado agresor, quien permanecía recluido en la unidad especializada.

La Fiscalía con los indicios y elementos suficientes que vinculan al sujeto en este repudiable suceso, solicitó la aplicación de la medida coercitiva contra el denunciado. La audiencia se realizó en el Juzgado de Investigación Preparatoria, teniendo al “Monstruo de Chincha” en el banquillo de los acusados. El fiscal, así como la defensa del sujeto presentaron sus argumentos ante el magistrado.

La decisión judicial fue ordenar 9 meses de prisión preventiva contra Anner. El papá de la víctima, quien en la actualidad tiene 16 años, bajo estrictas medidas de seguridad enmarrocado abandonó las instalaciones del Poder Judicial y fue conducido por personal policial al establecimiento penitenciario de la ciudad para cumplir con el mandato del juez. Durante este tiempo continuarán las diligencias para el juicio oral.

