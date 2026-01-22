El 19 de octubre de 2023, Heydi Denisse de la Cruz Paitán, madre de tres hijos, salió de su vivienda en la provincia de Pisco con destino al centro poblado Guayabo, en el distrito de El Carmen (Chincha). Desde el día siguiente se perdió toda comunicación con ella, y aunque la tesis del homicidio cobra fuerza para los familiares, el principal sospechoso del hecho recuperó su libertad. Ante la falta de justicia llegaron a Chincha para protestar en el Poder Judicial.

Protesta en el Poder Judicial

La familia recuerda que Heydi decidió venir a Chincha para participar en una reunión familiar con su entonces pareja Jesús de la Cruz Saravia, exmilitar del Ejército. Ella no la pasó bien en esa celebración y sale de la vivienda para retirarse. Una cámara de seguridad captó como este aparece enseguida para llevarla a empujones. La relación estaba marcada por la violencia, pero la madre siempre guardo silencio.

Esa es la última imagen que se tiene de ella. Al día siguiente una escueta comunicación con su hijo sella su desaparición. A los familiares le indicaron que la mujer se había marchado para trabajar. Fue entonces que nació la duda y entre las investigaciones propias de los hermanos de Heydi se descubrió indicios que apuntaban a un asesinato. La policía además encontró rastros de sangre en la vivienda donde estuvo la desaparecida.

La justicia impuso prisión preventiva contra el sospechoso Jesús de la Cruz. Este fue recluido en el Penal de Chincha. Para los familiares era algo de tranquilidad en medio de la tormenta. Pero, seguían sin encontrar señal sobre su paradero. Los hermanos y padres de Heydi cuando se reportaba el hallazgo de algún cuerpo acudían de inmediato imaginando que se trataba de ella.

Han pasado más de dos años y la mujer sigue sin aparecer. Su padre espera algún día poder hallarla para darle cristiana sepultura. En el dolor que siente al no saber nada sobre su paradero, tomaron conocimiento que el sospechoso fue liberado. Estas personas, indican que no fueron notificados de ninguna audiencia, y que el sujeto podría escapar. “Hoy nos vamos derrotados como personas humildes. Exigimos justicia”, clamaron los familiares en los exteriores del Poder Judicial sede Chincha.

EL DATO: En enero de 2024 la magistrada Rosa Sánchez dictó nueve meses de prisión preventiva contra Jesús de la Cruz Saravia investigado por la presunta comisión del delito contra la libertad personal en la modalidad de secuestro. Sin embargo, durante este lapso no hubo condena.

