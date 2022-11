Un pequeño empresario de la provincia de Chincha está siendo víctima de extorsión. Detrás de este acto delincuencial figura un sujeto de nacionalidad venezolana que se acredita ser integrante de una organización criminal extranjera y demandó el pago de S/5 mil soles para no atentar contra su familia y tampoco contra el negocio que acaba de emprender y en el que tiene invertido sus ahorros.

Amenaza a familia

El hombre de identidad reservada lleva menos de un mes con su local. Hace unos días recibió una llamada a su número personal de un individuo que dijo tener la orden de otro comerciante para arruinarle su puesto. La conversación se extendió por varios minutos y en su desarrollo el participante pide dinero a cambio de no hacer nada. La “contribución”, como este la denomina era al inicio 5 mil soles, con un adelanto de 2 mil 500.

El seudoextorsionador baja la cantidad en tres ocasiones y finalmente fija el pago en 300 soles y para amedrentarlo señala que conoce los movimientos que realiza su esposa y el nombre de su hijo. La víctima para proteger a su familia -en un primer momento- acepta pagar. Fue entonces que el facineroso le envía un número de cuenta en donde debía de depositarse el dinero acordado. Luego de esta comunicación recibe videos amenazantes.

Pero, este comerciante no cayó en el juego del hampa y buscó auxilio en la policía. Él, no va a pagar al venezolano que se esconde detrás del teléfono y exhorta a la comunidad que sí en algún momento son contactados por estos sujetos no cedan y que acudan a las autoridades para denunciarlos. Además, sugiere no compartir imágenes familiares en las redes sociales, ya que este podría ser el medio de donde los extorsionadores sacan información personal de sus eventuales víctimas.

Lo que a este hombre le tocó afrontar también lo están viviendo otras personas de Chincha. La modalidad que emplean estos delincuentes es similar; basándose en la intimidación para conseguir dinero. Estos hechos pueden ser denunciados en la central de emergencias marcando el 105. La otra opción es escribir a los números 964605570 o 942479506.

