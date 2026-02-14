Una familia del distrito de Grocio Prado decidió entregar en calidad de donación 33 restos arqueológicos al Museo de la provincia de Chincha. El historiador Santiago Perona Miguel de Priego y encargado de la institución municipal, refirió que se tratan de piezas que corresponden a las culturas Moche, Inca y también de la antigua población Chincha, que ya fueron puestas en exhibición.

Donación para el museo

Indica que se está elaborando un informe con el inventario y descripción de cada pieza recibida, el cual será enviado al despacho de alcaldía para que en sesión de concejo resuelvan aceptar la donación y agradecimiento a la familia donante. No obstante, algunos de los restos arqueológicos ya están en el Museo para ser expuestos a las personas que concurren a diario al recinto que guarda vestigios de varias culturas.

Perona invitó a la población chinchana que aprovechen estas vacaciones y lleven a sus hijos a conocer la historia a través del Museo. Señaló que la atención es de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana y los sábados desde las 9 hasta la 1 de la tarde. El historiador reveló que hay días en que se reciben hasta 80 visitantes y otros en los que apenas llegan 2 personas a recorrer la institución, ubicada en la primera cuadra de la calle Santo Domingo.

