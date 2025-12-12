El accidente de tránsito ocurrido, aparentemente, por alcance entre un bus interprovincial y un automóvil ha sumido en la tristeza a dos familias de la ciudad de Lima, quienes están pidiendo justicia para los fallecidos y los heridos. Según denuncian, la empresa de transporte hasta ahora no asume responsabilidad económica en la recuperación de los dos sobrevivientes del hecho vial sucedido en la víspera en la doble vía.

Fatal accidente

Como consecuencia del fuerte impacto murió Milagros Bernaola, quien tenía en brazos a su bebé de cinco meses de nacida. La niña fue derivada al hospital San José, pero llegó sin vida. Ambas eran ocupantes del carro. En el vehículo también viajaban Walter Bueno y Teodoro Ríos Lujan (chófer). Ellos dos fueron trasladados al nosocomio local, por presentar lesiones diversas.

Bueno, pareja de Milagros, pidió su alta voluntaria para realizar los trámites para sepultar a la bebé y a su madre. Mientras que Ríos permanece hospitalizado con fractura en la costilla y rotura en la cabeza.

La familia del conductor indica que el bus pertenece a la empresa Falcons y que no están recibiendo apoyo para los gastos médicos desde la ocurrencia del accidente. Agregan que ya se realizó el peritaje y que hay evidencias para demostrar que el impacto fue por alcance.

Cabe señalar que Milagros y su pareja habían llegado a Chincha para realizar un acuerdo de trabajo y al iniciar el retorno a Lima son alcanzados por la tragedia.

