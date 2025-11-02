Una mujer de la tercera edad, su hija y su nieto fueron trasladadas al servicio de emergencia del Hospital San José de Chincha tras haber sufrido un accidente de tránsito. Estas personas viajaban como pasajeras del mototaxi que colisionó con un automóvil en la intersección de la av. 13 de Octubre y Sebastián Barranca, en el distrito de Pueblo Nuevo. Como consecuencia del aparatoso choque también resultó con lesiones el chófer del vehículo menor.

Varios heridos

El viernes, al promediar las 9 de la noche, el fuerte impacto alertó a los moradores, quienes solicitaron apoyo de serenazgo para trasladar a los heridos. Los testigos ayudaron a retirar a los ocupantes del trimoto, entre ellos Jovita Valencia de 83 años, María Chávez de 59 y un menor de aproximadamente 5 años. Ellos, presentaba lesión en la cabeza, al parecer, causada con la rejilla del mototaxi, a la que habían abordado sin imaginar su destino.

Los serenos condujeron a los integrantes de esta familia a emergencia, siendo derivadas al área de cirugía del nosocomio local para ser atendidas por el médico de turno. Las tres quedaron en observación. Asimismo, recibió ayuda médica el mototaxista Luis Miñan de 38 años. De otro lado, peritos de la Sección Tránsito quedaron a cargo de las diligencias para determinar las circunstancias en la que ocurrió el accidente de tránsito.

VIDEO RECOMENDADO