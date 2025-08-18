La madrugada de ayer a la altura del kilómetro 169 de la panamericana sur, sector de Pampa Melchorita, un automóvil y un tráiler protagonizaron un aparatoso accidente de tránsito. La unidad de placa de rodaje AZE-308 impactó con el pesado vehículo de placa C9E-746. Cuando el personal policial de Carreteras llegó al lugar encontró la terrible escena, el choque había causado la pérdida de una vida humana.

Muerte violenta

El occiso, era el chófer del auto, identificado como Alfredo Martínez Tasayco de 50 años, ex alumno de la institución educativa José Pardo y Barreda, quien se había formado como profesional en Derecho. La comunidad educativa lamentó lo sucedido en la red vial por la repentina muerte del abogado, que participó en la banda de música “Maximiliano Félix Tasayco” de la Asociación de Exalumnos Pardinos.

Las circunstancias del fatal accidente están siendo investigadas por personal policial de Cañete.

Mientras tanto en Chincha se dará el último adiós al letrado, quien desempeñaba labor en su centro de conciliación y además había ingresado a la carrera política. En las últimas elecciones municipales integro una de las listas como precandidato a la alcaldía de la provincia. Él luchaba por tener una Chincha mejor.

