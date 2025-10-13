Un aparatoso choque entre un mototaxi rojo y otra de color negro dejó como saldo dos personas heridas. El hecho ocurrió al promediar las 11:30 de la noche del sábado último en la av. Melchorita, en el distrito de Pueblo Nuevo. Estefanía P. V. de 32 años y su menor hija fueron afectadas por este accidente, siendo trasladadas por personal de serenazgo para atención médica por presentar lesión en diversas partes del cuerpo.

Siniestro vial

La mamá viajaba en compañía de su niña de dos años, como pasajeras en el primer trimoto mencionado, cuando ocurre la violenta colisión. Ella, fue trasladada de urgencia a una clínica local, mientras que la bebé, quien presentaba golpe en la cabeza recibió cuidado de los doctores del servicio de emergencia del hospital San José. Ambas, se encuentran en recuperación tras la ocurrencia del evento.

Personal policial de la comisaría de Pueblo Nuevo inició con las investigaciones para determinar las circunstancias del choque. Durante las diligencias condujeron a uno de los mototaxistas a la delegación, pero el otro no fue hallado en el lugar. Según testigos, el chófer del trimoto negro tras la ocurrencia del impacto huyó dejando abandonado su vehículo, que permanece en la jefatura para las investigaciones correspondientes.

VIDEO RECOMENDADO