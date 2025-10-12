Un grave accidente de tránsito se registró la mañana del sábado en el kilómetro 278 de la Panamericana Sur, frente al fundo Los Médanos, en el distrito de Salas Guadalupe.

Grave accidente

El hecho ocurrió alrededor de las 10:00 a.m., cuando una camioneta blanca colisionó violentamente contra un tráiler que transitaba por la vía, dejando como saldo tres personas heridas.

El impacto fue tan fuerte que la parte delantera de la camioneta quedó completamente destrozada, aunque el sistema de airbag evitó una tragedia mayor. El conductor, identificado como Fernando Vega Rafael (55), resultó con fracturas y fue trasladado por personal del SAMU al Hospital Regional de Ica, donde permanece internado en el área de traumatología. Las otras dos víctimas, Anderson Medina Gedes y Ulises Julcán Flores, fueron auxiliadas y trasladadas por personal de Serenazgo del distrito hasta el mismo nosocomio.

Según testigos, el tráiler involucrado logró desviarse hacia la berma tras el fuerte impacto, lo que evitó que el accidente provocara consecuencias fatales. La zona permaneció restringida por varios minutos mientras se realizaban las labores de rescate y limpieza de la vía.

Hasta el lugar llegaron agentes de la Policía Nacional, quienes iniciaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del siniestro. No se descarta que una posible imprudencia al volante o exceso de velocidad haya sido el origen del accidente.

