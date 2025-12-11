Una mujer en sus últimos segundos de vida protegió a su bebé de un aparatoso accidente de tránsito, ocurrido la noche del martes en la doble vía, jurisdicción policial de Chincha Baja. Ella murió y su niña fue rescatada con vida, siendo llevada de emergencia al hospital San José de Chincha. Lamentablemente la distancia y la gravedad de sus lesiones jugaron en contra y según información oficial llegó sin signos vitales.

Fatal accidente

La madre y su niña de aproximadamente 4 meses viajaban en el asiento posterior del auto de placa de rodaje C5D-333, conducido por Walter Rabanal. El vehículo circulaba en sentido de sur a norte por la autopista y a la altura del kilómetro 202 es impactado por la parte posterior por el bus de la empresa de transportes “Falcón” de placa CSC-282. Como consecuencia los ocupantes del carro quedaron atrapados.

La mamá tenía a su niña abrazada, la protegió en el último segundo para mitigar el fuerte impacto. Los agentes de la Unidad de Protección de Carreteras Chincha hallaron a la mujer sin vida y a la niña la rescataron de entre los fierros retorcidos para conducirla al nosocomio local. Lamentablemente, el médico de turno certificó que llegó cadáver. Otras personas que viajaban en el auto también fueron derivados al hospital para atender sus lesiones.

Los agentes de la comisaría de Chincha Baja y efectivos de investigación de accidentes quedaron a cargo de las diligencias por este accidente con subsecuente muerte de dos personas.

VIDEO RECOMENDADO