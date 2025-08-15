El segundo despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ica, logró una sentencia condenatoria contra cuatro personas implicadas en el delito de colusión agravada y falsificación de documentos en perjuicio del Estado peruano.

Responsabilidad penal

La sentencia, dictada por el Primer Juzgado Penal Unipersonal de la Provincia de Chincha, condena a 6 años de pena privativa de la libertad efectiva contra Edith Marina Yalle Huamán y Julio Wilfredo Quincho Yactayo, por el delito de Colusión agravada.

Así mismo se condenó a 8 años de pena privativa de la libertad efectiva contra de Lorenzo Emilio Crisóstomo Huamán y Carmen Fernández Chillcce por los delitos de colusión agravada y falsificación de documentos.

La investigación del caso estuvo a cargo del fiscal Ted Ludvin Martínez Torrico, quien presentó pruebas documentales, periciales y testimoniales durante el juicio oral que demostraron la responsabilidad penal de los acusados.

Según la investigación, los imputados habrían actuado en concertación ilegal para favorecer a determinadas empresas en el proceso de selección para la obra “Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. N° 22257 - Distrito de San Juan de Yanac-Chincha-Ica”, causando un perjuicio económico al Estado.

