La madrugada de ayer miércoles (21 de enero) un mototaxista fue atacado a balazos en el distrito de Pueblo Nuevo. La víctima Leonardo Antonio G.R. de 20 años en la intersección de la av. 13 de Octubre con Arica bajó del vehículo trimoto y en esas circunstancias aparecen los sujetos, quienes comienzan a realizar los disparos. El herido pidió ayuda para ser trasladado al establecimiento de salud más cercano.

Acribillado a balazos

Al promediar las 5 de la madrugada el agraviado en el mencionado cruce detiene su recorrido para miccionar y apenas baja aparecen los forajidos. Al parecer estos venían siguiendo sus movimientos y al acercarse disparan a quemarropa. Los proyectiles de arma de fuego estaban dirigidos contra su pierna. Tras el ataque los facinerosos huyen a bordo de dos motocicletas, que no tenían placa de rodaje a la vista.

El agraviado al no poder moverse solicitó ayuda a uno de sus amigos mototaxistas, siendo conducido al centro de salud de San Isidro. Los agentes de la comisaria de Pueblo Nuevo hallaron al herido y lo trasladaron a urgencia del hospital San José de Chincha. Según información oficial presenta lesión en la pierna derecha por proyectil de arma de fuego. El móvil del ataque continúa siendo investigado por la policía.

VIDEO RECOMENDADO