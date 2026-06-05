La comunidad educativa del distrito de Alto Larán, en la provincia de Chincha, fue sorprendida por fuertes vientos, que causaron destrozos en el techo y patio construido con calamina.

Fuertes daños

Es el caso de la institución educativa N°224 “Niños de Larán”, en donde este evento de la naturaleza afectó los tejados, causados destrozo, en afectación de los menores de 3, 4 y 5 años que reciben educación en esta escuela.

El personal docente al presentarse esta situación de manera repentina como medida de precaución realizó la evacuación de las aulas, no registrándose personas heridas. No obstante, sí ha quedado daño material que deberá de ser subsanado para el retorno seguro de los alumnos del nivel inicial.

Otras propiedades que cuentan con techo de calamina también fueron afectadas por los fuertes vientos.

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