Una mujer fue encontrada sin vida el domingo 21 de diciembre en el interior de un hotel ubicado en la calle Pedro Moreno, en la provincia de Chincha, a pocos metros de su vivienda. La fallecida fue identificada como Gisela Karina Napa Pérez, hermana de la actual consejera regional de Ica, Giuliana Ysabel Napa Pérez.

Investigación por muerte

De acuerdo con las primeras investigaciones, la joven profesional ingresó sola al establecimiento y se alojó en una habitación individual. Horas después, el personal del hotel ingresó al cuarto y la encontró sin signos vitales.

Las cámaras de seguridad del hotel confirmaron que Napa Pérez ingresó sola a la habitación y no se registraron visitas posteriores. Tras el hallazgo, efectivos de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

El Gobierno Regional de Ica expresó públicamente sus condolencias a la familia por la pérdida de su ser querido.

